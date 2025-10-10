В села Тезебина и Баллыджа Ходжалинского района прибыла очередная группа переселенцев - ФОТО

10 октября состоялось очередное переселение в села Тезебина и Баллыджа Ходжалинского района. На данном этапе в села вернулись 43 семьи.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники cпециального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Службы по восстановлению, строительству и управлению в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, сегодня в село Тезебина переселено 28 семей (126 человек), а в село Баллыджа – 15 семей (53 человека).

Выступая на мероприятии, заместитель исполнительного директора Службы по восстановлению, строительству и управлению города Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов Махмуд Эфендиев поздравил жителей с возвращением на родные земли. Он отметил, что уделяется особое внимание вопросу занятости жителей, они обеспечиваются работой как в государственном, так и в частном секторе. Также создаются все необходимые условия для тех, кто хочет заниматься предпринимательской деятельностью.

Отметим, что на предыдущих этапах переселения в село Баллыджа было переселено 200 семей, состоящих из 912 человек, а в село Тезебина – 28 семей (125 человек). В настоящее время в обоих селах созданы все условия для комфортной жизни жителей, полностью обеспечена необходимая инфраструктура и коммунальные услуги.