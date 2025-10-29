Сносятся ли исторические здания на территории бывшей «Советской»? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ - ФОТО

«В связи с информацией, распространенной в различных СМИ относительно сноса и вмешательства в исторические здания на территории, ранее известной как «Советская», сообщаем, что на указанной территории не предусмотрен снос каких-либо исторических зданий, включенных в официальный государственный реестр, а также других зданий, представляющих историческую ценность».

Как передает 1news.az, информацию об этом распространила пресс-служба Исполнительной власти города Баку.

«В настоящее время на этой территории осуществляется снос только тех зданий, которые находятся в аварийном состоянии и срок эксплуатации которых истек. Что касается здания, расположенного по адресу Мирза Фатали, 31, то снос был произведен не этого здания, а примыкающего к нему аварийного здания. После завершения работ по сносу предусмотрено проведение капитального восстановления (реконструкции) указанного здания (Мирза Фатали, 31).

В заключение еще раз обращаемся к представителям медиа-структур с просьбой распространять только проверенную информацию. На этой территории действует специальная комиссия, состоящая из представителей трех ведомств, которая выносит совместное заключение по каждому зданию», - говорится в сообщении.