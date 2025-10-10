Путин анонсировал появление у РФ нового оружия

Россия ведет разработки нового оружия, его испытания проходят успешно, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан.

"Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно. То, что я говорил в прежние времена, в прежние годы, это все развивается, мы доводим до ума. И думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новостях, о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно", - сказал российский лидер.

Источник: ТАСС