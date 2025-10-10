 На место Огтая Ширалиева произведено новое назначение - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

На место Огтая Ширалиева произведено новое назначение - ФОТО

First News Media18:10 - Сегодня
На место Огтая Ширалиева произведено новое назначение - ФОТО

Рашид Шамиль оглу Везиров избран новым генеральным директором ОАО «Республиканский центр диагностики».

Р.Везиров ранее уже занимал должность гендиректора данной клиники с 2019 по 2021 год. В 2021 году этот пост он уступил бывшему министру здравоохранения Огтаю Ширалиеву, а сам сместился на должность исполнительного директора.

3 октября текущего года Огтай Ширалиев скончался в возрасте 75 лет. В связи со смертью бывшего министра состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Республиканский диагностический центр», на котором Р.Везиров вновь был избран гендиректором.

Поделиться:
727

Актуально

Мнение

Оттепель: В отношениях Баку и Москвы тают льды

Политика

Немецкие медиа - о встрече президентов Азербайджана и России в Душанбе

Спорт

Юный азербайджанский боксер вошел в историю

Интервью

Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз

Общество

МВД прокомментировало инцидент с отцом шехида - ВИДЕО

Дорожная полиция: Соблюдение скоростного режима и правил маневрирования - обязанность каждого водителя

Вынесен приговор хирургу, оперировавшему Назрин Мансурлу

На место Огтая Ширалиева произведено новое назначение - ФОТО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Скончалась директор столичной школы №5

Желание иметь красивые ноги обернулось ужасом: В Баку пациентке ввели вазелин вместо филлера - ВИДЕО

Тяжелая авария в Баку: три человека погибли, семь пострадали

Яркая помада, лайки и подросток: где заканчивается сострадание и начинается шоу

Последние новости

Микаил Джаббаров: Существует большой потенциал для расширения сотрудничества с Туркменистаном в энергетическом секторе

Сегодня, 20:02

МВД прокомментировало инцидент с отцом шехида - ВИДЕО

Сегодня, 19:50

В России будут судить Аллу Пугачеву без ее участия

Сегодня, 19:30

Немецкие медиа - о встрече президентов Азербайджана и России в Душанбе

Сегодня, 19:15

Юный азербайджанский боксер вошел в историю

Сегодня, 19:00

Дорожная полиция: Соблюдение скоростного режима и правил маневрирования - обязанность каждого водителя

Сегодня, 18:40

Вынесен приговор хирургу, оперировавшему Назрин Мансурлу

Сегодня, 18:25

На место Огтая Ширалиева произведено новое назначение - ФОТО

Сегодня, 18:10

Суд изменил меру пресечения по делу Сержа Саргсяна

Сегодня, 17:58

Памяти Амины Юсифгызы: Голос, который стал символом эпохи – ВИДЕО

Сегодня, 17:29

Путин анонсировал появление у РФ нового оружия

Сегодня, 17:20

Путин: Москва и Баку будут вместе реализовывать большие планы

Сегодня, 16:58

Пропала жительница столицы

Сегодня, 16:53

Путин надеется, что Москва и Баку перевернули страницу после крушения AZAL

Сегодня, 16:50

Путин оценил рост торговли между Россией и Азербайджаном

Сегодня, 16:40

Народная артистка Амина Юсифгызы похоронена - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:38

Путин: У России и Азербайджана не было кризиса в отношениях

Сегодня, 16:34

Оказавший полиции вооруженное сопротивление был обезврежен и задержан

Сегодня, 16:15

Белый дом отреагировал на решение Нобелевского комитета по премии мира

Сегодня, 16:10

Антикоррупционный суд рассматривает уголовное дело в отношении Сержа Саргсяна

Сегодня, 16:05
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10