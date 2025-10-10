На место Огтая Ширалиева произведено новое назначение - ФОТО

Рашид Шамиль оглу Везиров избран новым генеральным директором ОАО «Республиканский центр диагностики».

Р.Везиров ранее уже занимал должность гендиректора данной клиники с 2019 по 2021 год. В 2021 году этот пост он уступил бывшему министру здравоохранения Огтаю Ширалиеву, а сам сместился на должность исполнительного директора.

3 октября текущего года Огтай Ширалиев скончался в возрасте 75 лет. В связи со смертью бывшего министра состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Республиканский диагностический центр», на котором Р.Везиров вновь был избран гендиректором.