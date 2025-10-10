Немецкие медиа - о встрече президентов Азербайджана и России в Душанбе

Авторитетные медиа органы Германии осветили встречу президентов Азербайджана и России в Душанбе, в ходе которой Владимир Путин впервые признал ответственность сил противовоздушной обороны РФ за крушение самолета ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Как передает АЗЕРТАДЖ, в публикациях таких изданий, как Spiegel, Zeit, Bild, Tagesschau, Tagesspiegel, Frankfurter Allgemeine и других, особо подчеркивается, что Президент России гарантировал выплату компенсаций семьям погибших. Также отмечается, что Владимир Путин заявил, что расследование дела близится к завершению, по данному факту будут приняты все необходимые меры, а действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка.

«Путин впервые официально заявил, что катастрофа произошла вследствие ошибки сил противовоздушной обороны России», - пишет Spiegel.

В новостях еще раз обращается внимание на происшествие, случившееся в конце прошлого года, в результате которого при поражении пассажирского самолета погибли 38 человек и 29 получили ранения. Подчеркивается, что сразу после инцидента Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от России официального признания и заявил о подаче обращения в международный суд.