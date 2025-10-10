 Немецкие медиа - о встрече президентов Азербайджана и России в Душанбе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Немецкие медиа - о встрече президентов Азербайджана и России в Душанбе

First News Media19:15 - Сегодня
Немецкие медиа - о встрече президентов Азербайджана и России в Душанбе

Авторитетные медиа органы Германии осветили встречу президентов Азербайджана и России в Душанбе, в ходе которой Владимир Путин впервые признал ответственность сил противовоздушной обороны РФ за крушение самолета ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Как передает АЗЕРТАДЖ, в публикациях таких изданий, как Spiegel, Zeit, Bild, Tagesschau, Tagesspiegel, Frankfurter Allgemeine и других, особо подчеркивается, что Президент России гарантировал выплату компенсаций семьям погибших. Также отмечается, что Владимир Путин заявил, что расследование дела близится к завершению, по данному факту будут приняты все необходимые меры, а действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка.

«Путин впервые официально заявил, что катастрофа произошла вследствие ошибки сил противовоздушной обороны России», - пишет Spiegel.

В новостях еще раз обращается внимание на происшествие, случившееся в конце прошлого года, в результате которого при поражении пассажирского самолета погибли 38 человек и 29 получили ранения. Подчеркивается, что сразу после инцидента Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от России официального признания и заявил о подаче обращения в международный суд.

Поделиться:
206

Актуально

Мнение

Оттепель: В отношениях Баку и Москвы тают льды

Политика

Немецкие медиа - о встрече президентов Азербайджана и России в Душанбе

Спорт

Юный азербайджанский боксер вошел в историю

Интервью

Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз

Политика

Немецкие медиа - о встрече президентов Азербайджана и России в Душанбе

Путин: Москва и Баку будут вместе реализовывать большие планы

Путин надеется, что Москва и Баку перевернули страницу после крушения AZAL

Путин оценил рост торговли между Россией и Азербайджаном

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Крушение самолета AZAL: Путин признал, что ракеты были выпущены системой ПВО России

Президенты Турции и Узбекистана посетят Азербайджан

Орбан о встрече с Ильхамом Алиевым: Всегда приятно видеть друга

Министерство обороны Азербайджана предупредило население

Последние новости

Микаил Джаббаров: Существует большой потенциал для расширения сотрудничества с Туркменистаном в энергетическом секторе

Сегодня, 20:02

МВД прокомментировало инцидент с отцом шехида - ВИДЕО

Сегодня, 19:50

В России будут судить Аллу Пугачеву без ее участия

Сегодня, 19:30

Немецкие медиа - о встрече президентов Азербайджана и России в Душанбе

Сегодня, 19:15

Юный азербайджанский боксер вошел в историю

Сегодня, 19:00

Дорожная полиция: Соблюдение скоростного режима и правил маневрирования - обязанность каждого водителя

Сегодня, 18:40

Вынесен приговор хирургу, оперировавшему Назрин Мансурлу

Сегодня, 18:25

На место Огтая Ширалиева произведено новое назначение - ФОТО

Сегодня, 18:10

Суд изменил меру пресечения по делу Сержа Саргсяна

Сегодня, 17:58

Памяти Амины Юсифгызы: Голос, который стал символом эпохи – ВИДЕО

Сегодня, 17:29

Путин анонсировал появление у РФ нового оружия

Сегодня, 17:20

Путин: Москва и Баку будут вместе реализовывать большие планы

Сегодня, 16:58

Пропала жительница столицы

Сегодня, 16:53

Путин надеется, что Москва и Баку перевернули страницу после крушения AZAL

Сегодня, 16:50

Путин оценил рост торговли между Россией и Азербайджаном

Сегодня, 16:40

Народная артистка Амина Юсифгызы похоронена - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:38

Путин: У России и Азербайджана не было кризиса в отношениях

Сегодня, 16:34

Оказавший полиции вооруженное сопротивление был обезврежен и задержан

Сегодня, 16:15

Белый дом отреагировал на решение Нобелевского комитета по премии мира

Сегодня, 16:10

Антикоррупционный суд рассматривает уголовное дело в отношении Сержа Саргсяна

Сегодня, 16:05
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10