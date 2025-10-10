Ученый, поднявшая азербайджанское востоковедение на вершины - Аида Имангулиева

Выдающийся ученый-востоковед, профессор Аида Имангулиева внесла большой вклад в развитие азербайджанского востоковедения и достойно представляла его за пределами нашей республики.

Благодаря глубоким теоретическим знаниям, аналитическому мышлению, широкой эрудиции, знанию ряда восточных и западных языков, ее исследования и труды принесли ей широкую известность не только в бывшем Советском Союзе, но и во многих зарубежных странах. Аиду ханым, прожившую короткую, но содержательную жизнь, и сегодня помнят как ученого-востоковеда, опытного педагога, интеллигентную женщину, доброго человека и заботливую мать.

В день рождения профессора Аиды Имангулиевой АЗЕРТАДЖ вспоминает основные вехи ее жизненного пути и научной деятельности.

Аида Насир гызы Имангулиева родилась 10 октября 1939 года в Баку в интеллигентной семье. В 1957 году с золотой медалью окончила бакинскую среднюю школу номер 132, ныне функционирующую как образовательный комплекс.

В 1957-1962 годах Аида Имангулиева училась на отделении арабской филологии факультета востоковедения Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет), была аспирантом кафедры истории литератур народов Ближнего Востока этого вуза, а также училась в аспирантуре Института народов Азии бывшего СССР. Защитив в 1966 году кандидатскую диссертацию, Аида Имангулиева начала трудовую деятельность в Институте востоковедения АН Азербайджана. Благодаря своему таланту и трудолюбию она прошла путь от младшего научного сотрудника до заведующей отделом, заместителя директора по научной работе и, наконец, директора Института востоковедения Академии наук Азербайджана. «Аида ханым была очень деликатным человеком. Она не позволяла себе ранить чувства других, но вместе с тем была довольно требовательной. Будучи мудрым человеком, она понимала окружающих, умела слушать и всегда старалась оказать посильную помощь. Простое общение с ней многому могло научить», - говорит академик Гевхар Бахшалиева, возглавляющая в настоящее время Институт востоковедения.

В 1989 году Аида Имангулиева защитила докторскую диссертацию в Тбилиси и вскоре получила звание профессора. Аида Имангулиева, являющаяся автором трех фундаментальных монографий («Ассоциация пера» и Михаил Нуайме», «Джебран Халиль Джебран», «Корифеи новоарабской литературы») и более 70 научных статей, совершенно по-новому исследовала творчество ряда корифеев арабской литературы и познакомила с ними литературную общественность Азербайджана. Она была председателем Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по профилю «Литература стран Азии и Африки», действующего в Институте востоковедения Академии наук Азербайджана. Аида Имангулиева достойно представляла азербайджанское востоковедение на пространстве бывшего СССР и за его пределами.

«Выдающиеся ученые мира, все востоковедческие центры считают Аиду ханым самым авторитетным исследователем арабской эмигрантской литературы. На ее произведения часто ссылаются, идеи Аиды ханым являются основным источником по изучению отдельных проблем эмигрантской литературы. ...Под руководством Аиды ханым, благодаря ее организаторским талантам, географические границы Института востоковедения значительно расширились, международные связи разрастались день ото дня. По инициативе Аиды ханым в Азербайджане созывались симпозиумы. Она была организатором и одним из основных докладчиков этих симпозиумов. Все это являлось следствием авторитета Аиды Имангулиевой в научном мире», - вспоминал ныне покойный академик Васим Мамедалиев.

«Впервые судьба свела нас с ней на международной научной конференции в Тбилиси, куда съехались ученые из разных стран. С первого взгляда меня поразила красота Аиды ханым. Позже мы пересекались на мероприятиях в других городах. Ученые всего арабского мира изучают труды профессора Аиды Имангулиевой и чествуют ее. В этих произведениях они черпают вдохновение для своего творчества, постижения и понимания творчества писателей Африки, Азии и всех стран мира», - отмечает профессор Санкт-Петербургского университета Ольга Фролова.

Среди ученых-востоковедов, высоко оценивших научную деятельность Аиды ханым, можно упомянуть академика РАН Александра Куделина, профессора Санкт-Петербургского университета Анну Долинину, профессоров Института востоковедения АН бывшего СССР Исаака Фильштинского, Валерия Кирпиченко, Ирину Билык и многих других.

В своей научно-организационной деятельности Аида Имангулиева уделяла большое внимание подготовке высококвалифицированных арабистов. На возглавляемой ею кафедре арабской филологии за короткий срок было защищено более 10 кандидатских диссертаций. Будучи членом президиума Всесоюзного общества востоковедов, Всесоюзного Координационного совета по изучению восточных литератур, Аида Имангулиева много лет плодотворно вела педагогическую деятельность, читала лекции по арабской филологии в Азербайджанском государственном университете.

Профессор Аида Имангулиева - первый азербайджанский ученый, системно изучивший литературные связи и влияние Востока и Запада в Азербайджане. В ее многочисленных научных работах исследуется синтез западных и восточных культурных традиций, развитие творческого почерка и зарождение нового художественного стиля, что является основой для изучения не только арабской литературы, но и современной восточной литературы в целом.

Круг научных интересов Аиды Имангулиевой был довольно широк и многогранен. Однако основным объектом ее научных исследований была арабская литература. Аидой Имангулиевой мастерски переведены на азербайджанский язык рассказы Михаила Нуайме, Махмуда Аз-Захира, Мухаммеда Диба, Сахиба Джамала, Сухейля Идриса, Маджида Зеййиба Генемана и других авторов.

Аида Имангулиева была замечательным педагогом. «В ту пору ученые Академии наук не часто читали лекции на факультете востоковедения. С приходом Аиды ханым назидательные речи сменились дискуссиями, обсуждениями. Она, словно, приглашала нас на дебаты, прививала желание постичь, одним словом, излучала добродушие», - вспоминает заведующий отделом Института востоковедения, доктор исторических наук Фярда Асадов.

Несмотря на занятость, обусловленную обширной научной деятельностью, Аида ханым трепетно хранила свой очаг. У нее была прекрасная, образцовая семья, Аида ханым воспитала достойных детей. Старшая дочь - Наргиз Пашаева, посвятившая свою жизнь науке, является ректором Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, вице-президентом Национальной Академии наук Азербайджана. Вторая дочь - Мехрибан Алиева занимает пост Первого вице-президента Азербайджанской Республики, возглавляет Фонд Гейдара Алиева.

Чувство ответственности, стремление в любом начинании достичь максимального результата, требовательность к себе и дисциплинированность - качества, которые привила Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, снискавшей любовь миллионов людей, ее мама - благородная, яркая, принципиальная, талантливая, гордая и невероятно красивая Аида Имангулиева. «Она обладала сердцем, полным любви, нежной и чуткой душой. Мне всегда ее не хватает», - признается Мехрибан ханым.

Наргиз ханым так вспоминает свою мать: «Она была поистине светлым и уникальным человеком. Ее величие не означало принижение кого-то. Ее яркость не приводила к желанию погрузить кого-либо во тьму. Она была уникальным и светлым человеком в самом прямом смысле этого слова. Потому что помимо внешней красоты у нее был богатейший внутренний мир. Эта внешняя красота гармонировала с внутренней. Это был поистине человек с безупречными убеждениями и твердыми принципами. Она была поистине красива от природы. Она была такой, какая есть. К сожалению, жизнь так сложилась, и ее больше нет с нами».

Те, кому посчастливилось знать Аиду ханым близко, хранят теплые воспоминания о ней, отмечая ее доброту, великодушие и щедрость. Она помогала купить, распечатать бумагу для дипломных работ. А скольких Аида Имангулиева вернула к жизни, достав лекарства, которые в ту пору были в дефиците. Все это делалось от чистой души, бескорыстно.

Светлая память об Аиде ханым навеки в наших сердцах. Ее труды являются ценным научным источником, их перечитывают, исследуют, переводят и переиздают. Вышедшие из-под ее пера произведения, научные монографии, не утратив своей актуальности и поныне, являются основным справочным ресурсом для молодых ученых, изучающих арабскую литературу.