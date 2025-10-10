Председатель Конгресса Перу принес присягу в качестве президента республики - ОБНОВЛЕНО
Председатель Конгресса Перу принес присягу в качестве президента республики.
Хосе Хери будет исполнять обязанности главы государства до 26 июля 2026 года, передают зарубежные СМИ.
Конгресс Перу проголосовал за объявление импичмента президенту страны Дине Болуарте из-за кризиса в сфере безопасности.
Заседание транслировалось на YouTube-канале парламента.
Решение было принято единогласно. "Резолюция, отстраняющая от должности президента республики, одобрена", - огласил решение председатель Конгресса Хосе Хери, который занимает следующее место в линии преемственности власти.
9 октября Конгресс Перу принял к рассмотрению четыре предложения об объявлении импичмента Болуарте в связи с "моральной неспособностью" занимать пост президента. Авторы инициатив обвинили главу государства в провале ее политики в сфере борьбы с преступностью. Болуарте не явилась на заседание Конгресса.
Ситуация в сфере безопасности в Перу значительно ухудшилась в последние годы. В марте из-за роста преступности парламент выразил вотум недоверия министру внутренних дел страны Хуану Хосе Сантиваньесу.
В мае из-за кризиса в сфере безопасности в отставку подал председатель правительства Густаво Адриансен.
Согласно опросу компании CPI, результаты которого были опубликованы в сентябре, работу Болуарте, мандат которой заканчивается в 2026 году, на посту президента одобряют только 2,5% респондентов.
Источник: ТАСС