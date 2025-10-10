Завтра на этой дороге будет ограничено движение транспорта

В связи с проведением ремонтных работ на объездной дороге Внешней кольцевой автодороги (участок от улицы Мухаммеда Хиябани до Московского проспекта) в Ясамальском районе с 08:00 до 12:00 часов 11 октября будет ограничено движение транспортных средств на указанном участке дороги.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

«Просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлением движения», - говорится в сообщении агентства.