 Объявлен прогноз погоды на завтра | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Объявлен прогноз погоды на завтра

First News Media12:53 - Сегодня
Объявлен прогноз погоды на завтра

По сообщению Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков в основном не ожидается.

Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14–17 °C, днём 22–27 °C. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., относительная влажность — 60–65%.

Какая погода будет в районах Азербайджана?

В некоторых районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных местах дожди могут носить ливневый характер, возможен град. В некоторых местах будет туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11–16 °C, днем — 20–25 °C; в горах ночью — 1–6 °C, днем — 8–13 °C.

Источник: Apa

Поделиться:
460

Актуально

Мнение

Азербайджан и Россия: доверие возвращается

Xроника

Севиль Алиева награждена орденом «Шараф»

Спорт

III Игры стран СНГ: Триумф Азербайджана - Взгляд Репортера 1news.az - ВИДЕО

Интервью

Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз

Общество

Грязевой вулкан Отман-Боздаг прекратил извержение

В Парке Европейских игр проходит кулинарный фестиваль

В Гарадагском районе Баку произошло извержение грязевого вулкана - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

АКТА и организация Femmes Digitales подписали Меморандум о взаимопонимании

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Названа дата выплат пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшероне

В Баку бодибилдер чудом выжил после семи остановок сердца: Ему стало плохо в спортзале - ВИДЕО

Скончался начальник управления AZAL

Специалист по связям с общественностью TƏBİB стала жертвой домашнего насилия - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Азербайджан и Россия: доверие возвращается

Сегодня, 16:39

Грязевой вулкан Отман-Боздаг прекратил извержение

Сегодня, 16:23

Баку высоко оценил успешное посредничество Турции по Газе

Сегодня, 16:07

Орбан первым в Венгрии подписал петицию против военных планов ЕС

Сегодня, 15:52

Украинские дроны поразили российский НПЗ

Сегодня, 15:35

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Сегодня, 15:19

В Парке Европейских игр проходит кулинарный фестиваль

Сегодня, 14:58

В Гарадагском районе Баку произошло извержение грязевого вулкана - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 14:43

Участники международной конференции по пропавшим без вести лицам посетили Зангилан

Сегодня, 14:33

АКТА и организация Femmes Digitales подписали Меморандум о взаимопонимании

Сегодня, 14:18

Команда Трампа выложила ролик с ним под песню Скриптонита - ВИДЕО

Сегодня, 14:01

Крыса пробежала по столу в прямом эфире телеканала Al Jazeera - ВИДЕО

Сегодня, 13:39

В столице арестованы подозреваемые в грабеже и краже

Сегодня, 13:21

В Шеки проходит гастрономический фестиваль Terra Madre Shaki

Сегодня, 13:07

Объявлен прогноз погоды на завтра

Сегодня, 12:53

Севиль Алиева награждена орденом «Шараф»

Сегодня, 12:25

На Земле началась новая магнитная буря: насколько сильной она будет

Сегодня, 12:08

Хуситы объявили о прекращении атак на Израиль и суда в Красном море

Сегодня, 11:47

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям

Сегодня, 11:30

Цена Azeri Light на мировом рынке упала на 4%

Сегодня, 11:19
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10