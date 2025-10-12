Вниманию метеочувствительных и водителей: погода на завтра
Завтрашняя погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людей.
Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, 13 октября на Апшеронском полуострове ожидаются благоприятные и стабильные погодные условия.
При этом в связи с переменчивой дождливой и туманной погодой в некоторых горных и предгорных районах ожидается ограничение снижение дальности видимости на автомобильных дорогах до 300-800 метров.
Источник: Report
302