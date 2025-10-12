 Вниманию метеочувствительных и водителей: погода на завтра | 1news.az | Новости
Общество

Вниманию метеочувствительных и водителей: погода на завтра

First News Media15:03 - Сегодня
Вниманию метеочувствительных и водителей: погода на завтра

Завтрашняя погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людей.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, 13 октября на Апшеронском полуострове ожидаются благоприятные и стабильные погодные условия.

При этом в связи с переменчивой дождливой и туманной погодой в некоторых горных и предгорных районах ожидается ограничение снижение дальности видимости на автомобильных дорогах до 300-800 метров.

Источник: Report



