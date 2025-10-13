Сборная Фарерских островов с населением 50 тысяч человек претендует на выход на ЧМ-2026

Сборная Фарерских островов принимала чехов в предпоследнем матче квалификации чемпионата мира для обеих команд.

В конце первого тайма Вацлав Емелка получил мяч от Томаша Соучека на левом краю штрафной и прострелил в центр, Матей Выдра подставил ногу, но направить мяч в створ не сумел. Вацлав Черны с правого фланга закрутил мяч на дальнюю штангу, куда забежал Емелка, но удар в касание от защитника гостей не достиг цели.

В середине второго тайма отличная контратака прошла у хозяев поля, Якуп Андреасен получил мяч у левого угла штрафной и в касание покатил по линии, а Ханус Серенсен попал в дальний угол по уходящей от вратаря траектории - 1:0. На 78-й минуте Михал Беран забросил мяч в чужую штрафную, после скидки головой от Ладислава Крейчи Томаш Хоры скинул на Адама Карабеца, который с шести метров мягко пробил мимо голкипера - 1:1. Тут же Крейчи неудачно скинул мяч головой назад, Мейнхард Ольсен опередил вратаря и откатил на пустые ворота Мартину Агнарссону, который не промахнулся - 2:1. После навеса с углового мяч пришел на дальний угол вратарской, откуда Ян Храмоста в касание пальнул над перекладиной. В этой группе сборная Хорватии лидирует, проведя пять матчей, с 13 очками. Столько же у Чехии, у фарерцев - на одно меньше.

Эти две команды провели по семь поединков.