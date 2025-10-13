Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в Саммите мира по Ближнему Востоку - ОБНОВЛЕНО
Как уже сообщалось, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси находится с рабочим визитом в Египте для участия в Саммите мира по Ближнему Востоку.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства прибыл в Международный конгресс-центр в Шарм-эш-Шейхе, где состоится Саммит.
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси поприветствовал главу нашего государства.
Затем Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поприветствовал главу нашего государства.
После этого было сделано совместное фото президентов Азербайджана и США.
Участники Саммита мира по Ближнему Востоку сделали совместное фото.
Затем состоялась церемония подписания мирного соглашения.
14:47
