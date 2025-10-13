Хикмет Гаджиев: Азербайджан находится на переднем плане региональной дипломатии
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился видео с Саммита мира по Ближнему Востоку, проходящего в Египте.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
«Мир на Ближнем Востоке!!! Создается история!!! Азербайджан находится на переднем плане региональной дипломатии!!!» – написал он.
Peace in the Middle East!!! History in the Making!!! Azerbaijan is on the forefront of regional diplomacy!!! pic.twitter.com/lEVWqfM7lN — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 13, 2025
