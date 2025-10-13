 Главврач Сабунчинского медицинского центра освобождена от должности | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Главврач Сабунчинского медицинского центра освобождена от должности

First News Media19:25 - Сегодня
Главврач Сабунчинского медицинского центра освобождена от должности

Главный врач Сабунчинского медицинского центра Илаха Шукюрова освобождена от должности.

Cоответствующий приказ подписал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

Как Oxu.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что И.Шукюрова была освобождена от занимаемой должности с 7 октября на основании пункта "б" части 2 статьи 68 Трудового кодекса (истечение срока трудового договора).

Трудовой договор, заключенный с ней 7 июля 2023 года, был расторгнут.

Напомним, что И.Шукюрова была назначена на эту должность в июне 2024 года.

Поделиться:
592

Актуально

Политика

Ильхам Алиев встретился с Дональдом Трампом в Шарм-эль-Шейхе - ВИДЕО

В мире

Азербайджан и Грузия подпишут Протокол о новом пропускном пункте

Общество

«Последний колхоз Кавказа»: Телеканал Euronews снял программу о селе Ивановка - ВИДЕО

Повестка Президента

Азербайджан на саммите мира по Ближнему Востоку: какую роль способна сыграть ...

Общество

Главврач Сабунчинского медицинского центра освобождена от должности

В Азербайджане обнаружены туши каспийских тюленей

Что стало с младенцем, найденным в подвале в Мингячевире?

«Последний колхоз Кавказа»: Телеканал Euronews снял программу о селе Ивановка - ВИДЕО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Задержанные в аэропорту «Жуковский» азербайджанцы могут вернуться на родину уже завтра

Названа дата выплат пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшероне

Россия освободила экс-директора Театра сатиры

Письмо в редакцию: Как шесть лабораторных анализов выдали шесть разных результатов

Последние новости

Ильхам Алиев встретился с Дональдом Трампом в Шарм-эль-Шейхе - ВИДЕО

Сегодня, 20:04

Азербайджан и Грузия подпишут Протокол о новом пропускном пункте

Сегодня, 19:45

Главврач Сабунчинского медицинского центра освобождена от должности

Сегодня, 19:25

Исламабаде состоялась третья трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции

Сегодня, 19:10

Трамп прибыл в Шарм-эш-Шейх

Сегодня, 18:50

В Пакистане прошла презентация книги, посвященной победе во Второй Карабахской войне

Сегодня, 18:35

Азербайджанский рефери ФИФА назначена на три отборочных матча

Сегодня, 18:20

Аллахшукюр Пашазаде встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем ООН

Сегодня, 18:00

В Азербайджане обнаружены туши каспийских тюленей

Сегодня, 17:37

Efendi рассказала, что стало причиной её недомогания на съёмках проекта Silk Way Star – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 17:23

Что стало с младенцем, найденным в подвале в Мингячевире?

Сегодня, 17:16

СМИ рассказали, как Эрдоган чуть не отказался от участия в саммите по Газе

Сегодня, 16:40

«Последний колхоз Кавказа»: Телеканал Euronews снял программу о селе Ивановка - ВИДЕО

Сегодня, 16:33

Трамп: США не собираются начинать войн

Сегодня, 16:30

Азербайджан на саммите мира по Ближнему Востоку: какую роль способна сыграть страна средней силы

Сегодня, 16:28

В Гаджигабуле выявлены нарушения санитарных норм в одном из кафе - ФОТО

Сегодня, 16:25

В Наримановском районе проведена проверка в продовольственном магазине - ФОТО

Сегодня, 16:18

Трамп предложил создать «Совет мира» для восстановления и обустройства Газы

Сегодня, 16:14

Хикмет Гаджиев: Азербайджан - желанный партнёр для всех сторон в региональной мирной повестке дня на Ближнем Востоке - ВИДЕО

Сегодня, 15:50

Дрон с крупной партией наркотиков перехвачен на границе с Ираном

Сегодня, 15:30
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10