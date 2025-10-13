Главврач Сабунчинского медицинского центра освобождена от должности
Главный врач Сабунчинского медицинского центра Илаха Шукюрова освобождена от должности.
Cоответствующий приказ подписал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.
Как Oxu.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что И.Шукюрова была освобождена от занимаемой должности с 7 октября на основании пункта "б" части 2 статьи 68 Трудового кодекса (истечение срока трудового договора).
Трудовой договор, заключенный с ней 7 июля 2023 года, был расторгнут.
Напомним, что И.Шукюрова была назначена на эту должность в июне 2024 года.
