В Пакистане прошла презентация книги, посвященной победе во Второй Карабахской войне
В Национальной ассамблее Пакистана (нижняя палата парламента) состоялась презентация книги на урду о победе Азербайджана во Второй Карабахской войне - "История Отечественной войны: фактор личности".
В мероприятии приняли участие вице-спикер Национальной ассамблеи Сайед Гулам Мустафа Шах, министр коммуникаций Пакистана Абдул Алим Хан, министр юстиции и законодательства Азам Назир Тарар, министр информации и телерадиовещания Аттаулла Тарар, а также члены Межпарламентской группы дружбы Пакистан-Азербайджан, председатели комитетов Национальной ассамблеи, сенаторы и депутаты парламента, послы иностранных государств в Пакистане, дипломаты, видные представители пакистанской общественности, историки-ученые, представители НПО и СМИ, а также граждане Азербайджана, проживающие в этой стране.
На презентации также выступил посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов.
Он отметил, что данная книга, переведенная на урду, сыграет важную роль в научных исследованиях истории Азербайджана.
Как сообщалось, книга "История Отечественной войны – фактор личности" является совместным проектом исполнительной власти города Баку и Института истории НАНА.
The National Assembly of Pakistan is hosting the launching ceremony of the book “The History of the Patriotic War: Personality Factor” in collaboration with the Embassy of Azerbaijan at the Parliament House today.
Hon’ble Deputy Speaker National Assembly, Syed Ghulam Mustafa… pic.twitter.com/QuGtXGzUW1 — National Assembly 🇵🇰 (@NAofPakistan) October 9, 2025