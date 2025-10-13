 В Пакистане прошла презентация книги, посвященной победе во Второй Карабахской войне | 1news.az | Новости
В Пакистане прошла презентация книги, посвященной победе во Второй Карабахской войне

First News Media18:35 - Сегодня
В Национальной ассамблее Пакистана (нижняя палата парламента) состоялась презентация книги на урду о победе Азербайджана во Второй Карабахской войне - "История Отечественной войны: фактор личности".

В мероприятии приняли участие вице-спикер Национальной ассамблеи Сайед Гулам Мустафа Шах, министр коммуникаций Пакистана Абдул Алим Хан, министр юстиции и законодательства Азам Назир Тарар, министр информации и телерадиовещания Аттаулла Тарар, а также члены Межпарламентской группы дружбы Пакистан-Азербайджан, председатели комитетов Национальной ассамблеи, сенаторы и депутаты парламента, послы иностранных государств в Пакистане, дипломаты, видные представители пакистанской общественности, историки-ученые, представители НПО и СМИ, а также граждане Азербайджана, проживающие в этой стране.

На презентации также выступил посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов.

Он отметил, что данная книга, переведенная на урду, сыграет важную роль в научных исследованиях истории Азербайджана.

Как сообщалось, книга "История Отечественной войны – фактор личности" является совместным проектом исполнительной власти города Баку и Института истории НАНА.

