Умер первый в мире бодибилдер-вегетарианец

Вариндер Сингх Гуман, индийский актёр и профессиональный бодибилдер, умер в возрасте 47 лет от инфаркта.

Об этом сообщает India Today.

Гуман поступил в больницу города Амритсара для плановой операции на бицепсе, однако его организм не выдержал нагрузки во время послеоперационной реабилитации. У него произошла остановка сердца, и он умер. Согласно сообщениям, ему было 42 года.

Он считался первым в мире профессиональным бодибилдером-вегетарианцем. В интервью Hindustan Times спортсмен рассказывал о встрече с Арнольдом Шварценеггером на чемпионате Arnold Classic в Испании. По его словам, Шварценеггер был впечатлён его физической формой и ростом.

Карьера Гумана достигла пика в 2013 году, когда он стал представителем продукции Шварценеггера в Азии. Среди его спортивных достижений — титул «Мистер Индия-2009» и серебро на конкурсе «Мистер Азия». В кино он снялся в фильме «Тигр 3» с Салманом Ханом и ряде пенджабских картин.