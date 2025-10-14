 Умер первый в мире бодибилдер-вегетарианец | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Умер первый в мире бодибилдер-вегетарианец

First News Media00:00 - Сегодня
Умер первый в мире бодибилдер-вегетарианец

Вариндер Сингх Гуман, индийский актёр и профессиональный бодибилдер, умер в возрасте 47 лет от инфаркта.

Об этом сообщает India Today.

Гуман поступил в больницу города Амритсара для плановой операции на бицепсе, однако его организм не выдержал нагрузки во время послеоперационной реабилитации. У него произошла остановка сердца, и он умер. Согласно сообщениям, ему было 42 года.

Он считался первым в мире профессиональным бодибилдером-вегетарианцем. В интервью Hindustan Times спортсмен рассказывал о встрече с Арнольдом Шварценеггером на чемпионате Arnold Classic в Испании. По его словам, Шварценеггер был впечатлён его физической формой и ростом.

Карьера Гумана достигла пика в 2013 году, когда он стал представителем продукции Шварценеггера в Азии. Среди его спортивных достижений — титул «Мистер Индия-2009» и серебро на конкурсе «Мистер Азия». В кино он снялся в фильме «Тигр 3» с Салманом Ханом и ряде пенджабских картин.

Поделиться:
231

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в Саммите мира по Ближнему ...

Общество

Оглашены приказы руководства вооруженных сил Армении в связи с ракетным ...

Политика

Трамп на Саммите мира по Ближнему Востоку рассказал о решении конфликта между ...

Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджан находится на переднем плане региональной дипломатии

В мире

Умер первый в мире бодибилдер-вегетарианец

Участники Саммита мира будут сотрудничать для выполнения соглашения по Газе

Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом

Мировые лидеры подписали в Египте мирное соглашение по Газе

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Братство в объективе: Казахстанцы с теплом восприняли поступок Ильхама Алиева - ВИДЕО

Нетаньяху объявил о победе Израиля

Президент Мадагаскара бежал из страны из-за массовых протестов

На афганско-пакистанской границе идут вооруженные столкновения

Последние новости

Украина обыграла Азербайджан в отборочном матче ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:46

Умер первый в мире бодибилдер-вегетарианец

Сегодня, 00:00

Мужская сборная Азербайджана по шахматам в шаге от чемпионства

13 / 10 / 2025, 23:40

Участники Саммита мира будут сотрудничать для выполнения соглашения по Газе

13 / 10 / 2025, 23:20

Оглашены приказы руководства вооруженных сил Армении в связи с ракетным обстрелом населенных пунктов Азербайджана - ФОТО

13 / 10 / 2025, 22:40

Трамп на Саммите мира по Ближнему Востоку рассказал о решении конфликта между Азербайджаном и Арменией

13 / 10 / 2025, 22:20

Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом

13 / 10 / 2025, 21:31

Мировые лидеры подписали в Египте мирное соглашение по Газе

13 / 10 / 2025, 21:08

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в Саммите мира по Ближнему Востоку - ОБНОВЛЕНО

13 / 10 / 2025, 20:42

Хикмет Гаджиев: Азербайджан находится на переднем плане региональной дипломатии

13 / 10 / 2025, 20:40

В Баку обсуждены актуальные вопросы азербайджано-иранского сотрудничества

13 / 10 / 2025, 20:22

Ильхам Алиев встретился с Дональдом Трампом в Шарм-эль-Шейхе - ВИДЕО

13 / 10 / 2025, 20:04

Азербайджан и Грузия подпишут Протокол о новом пропускном пункте

13 / 10 / 2025, 19:45

Главврач Сабунчинского медицинского центра освобождена от должности

13 / 10 / 2025, 19:25

Исламабаде состоялась третья трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции

13 / 10 / 2025, 19:10

Трамп прибыл в Шарм-эш-Шейх

13 / 10 / 2025, 18:50

В Пакистане прошла презентация книги, посвященной победе во Второй Карабахской войне

13 / 10 / 2025, 18:35

Азербайджанский рефери ФИФА назначена на три отборочных матча

13 / 10 / 2025, 18:20

Аллахшукюр Пашазаде встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем ООН

13 / 10 / 2025, 18:00

В Азербайджане обнаружены туши каспийских тюленей

13 / 10 / 2025, 17:37
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10