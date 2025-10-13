Азербайджанский рефери ФИФА назначена на три отборочных матча

Рефери ФИФА Фарида Лютфалиева получила новое назначение от УЕФА.

Как сообщили в АФФА, она проведет три матча группы B отборочного раунда чемпионата Европы среди девушек до 17 лет.

Ф. Лютфалиева будет главным арбитром матчей Греция-Албания 17 октября, Албания-Израиль 23 октября и резервным на встрече Эстония-Албания 20 октября. Другой наш арбитр Севда Нуриева будет исполнять обязанности помощника главного арбитра во всех трех поединках.

Отметим, что матчи пройдут в Эльбасане - третьем по величине городе Албании.