Президент наградил группу работников ж/д транспорта

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников железнодорожного транспорта Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства. Согласно документу, работники железнодорожного транспорта награждаются за плодотворную деятельность в развитии железнодорожного транспорта в Азербайджане.

орденом «Эмек» 3-й степени

Джафарова Шамиля Раджаб оглу

Годжаева Тельмана Рза оглу

Мустафаева Ильгара Абдулмеджид оглу

Талыбова Шамсаддина Исмаил оглу

медалью «Терегги»

Боголюбову Александру Владимировну

Джаббарова Эльхана Мухаммед оглу

Джафарова Кязыма Новруз оглу

Эфенди-заде Мамеда Шамиль оглу

Гюльмалиева Рафига Магеррам оглу

Хидаятова Арифа Рамиз оглу

Кязымова Кязыма Силахдар оглу

Керимова Хикмета Ширали оглу

Керимова Панаха Сабир оглу

Гулиева Ниджата Тофиг оглу

Мамедова Вафадара Шикар оглу

Мурадова Эльяра Габиб оглу

Назарова Афига Аллахшукюр оглу

Панахова Мухаммеда Ягуб оглу

Шихамирова Мадада Айдын оглу.