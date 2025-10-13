 Трамп на Саммите мира по Ближнему Востоку рассказал о решении конфликта между Азербайджаном и Арменией | 1news.az | Новости
Трамп на Саммите мира по Ближнему Востоку рассказал о решении конфликта между Азербайджаном и Арменией

First News Media22:20 - Сегодня
Мы остановили войну между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сказал Президент США Дональд Трамп, выступая с заявлением на Саммите мира по Ближнему Востоку.

Он напомнил о встрече с лидерами Азербайджана и Армении в Белом доме 8 августа. «Они воевали 31 год. Они сидели друг напротив друга в Овальном кабинете. После истечении часа они обнимали друг друга. Теперь они друзья и прекрасно ладят. Поэтому я хочу поблагодарить вас обоих. Это действительно невероятно», - добавил Трамп.

198

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
