Мировые лидеры подписали в Египте мирное соглашение по Газе

Президенты США, Египта, Турции Дональд Трамп, Абдул-Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС, следует из трансляции Fox с мирного саммита в Шарм-эш-Шейхе.

«Знаковый прорыв, который мы сегодня вечером празднуем, - это больше, чем просто конец войны в Газе - с Божьей помощью, это будет новое начало для всего Ближнего Востока. С этого момента мы можем построить регион, который будет сильным, стабильным, процветающим и единым в своем окончательном и бесповоротном отказе от пути террора», - сказал Трамп (цитата по Reuters).