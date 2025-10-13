 Мировые лидеры подписали в Египте мирное соглашение по Газе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Мировые лидеры подписали в Египте мирное соглашение по Газе

First News Media21:08 - Сегодня
Мировые лидеры подписали в Египте мирное соглашение по Газе

Президенты США, Египта, Турции Дональд Трамп, Абдул-Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС, следует из трансляции Fox с мирного саммита в Шарм-эш-Шейхе.

«Знаковый прорыв, который мы сегодня вечером празднуем, - это больше, чем просто конец войны в Газе - с Божьей помощью, это будет новое начало для всего Ближнего Востока. С этого момента мы можем построить регион, который будет сильным, стабильным, процветающим и единым в своем окончательном и бесповоротном отказе от пути террора», - сказал Трамп (цитата по Reuters).

Поделиться:
189

Актуально

Политика

Ильхам Алиев встретился с Дональдом Трампом в Шарм-эль-Шейхе - ВИДЕО

Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджан находится на переднем плане региональной дипломатии

Политика

В Баку обсуждены актуальные вопросы азербайджано-иранского сотрудничества

В мире

Азербайджан и Грузия подпишут Протокол о новом пропускном пункте

В мире

Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом

Мировые лидеры подписали в Египте мирное соглашение по Газе

Азербайджан и Грузия подпишут Протокол о новом пропускном пункте

Исламабаде состоялась третья трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Число приехавших на заработки в Россию индийцев увеличилось в 22 раза

Нетаньяху объявил о победе Израиля

Президент Мадагаскара бежал из страны из-за массовых протестов

На афганско-пакистанской границе идут вооруженные столкновения

Последние новости

ЧМ-2026: Объявлены стартовые составы сборных Украины и Азербайджана

Сегодня, 21:54

Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом

Сегодня, 21:31

Мировые лидеры подписали в Египте мирное соглашение по Газе

Сегодня, 21:08

Хикмет Гаджиев: Азербайджан находится на переднем плане региональной дипломатии

Сегодня, 20:40

В Баку обсуждены актуальные вопросы азербайджано-иранского сотрудничества

Сегодня, 20:22

Ильхам Алиев встретился с Дональдом Трампом в Шарм-эль-Шейхе - ВИДЕО

Сегодня, 20:04

Азербайджан и Грузия подпишут Протокол о новом пропускном пункте

Сегодня, 19:45

Главврач Сабунчинского медицинского центра освобождена от должности

Сегодня, 19:25

Исламабаде состоялась третья трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции

Сегодня, 19:10

Трамп прибыл в Шарм-эш-Шейх

Сегодня, 18:50

В Пакистане прошла презентация книги, посвященной победе во Второй Карабахской войне

Сегодня, 18:35

Азербайджанский рефери ФИФА назначена на три отборочных матча

Сегодня, 18:20

Аллахшукюр Пашазаде встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем ООН

Сегодня, 18:00

В Азербайджане обнаружены туши каспийских тюленей

Сегодня, 17:37

Efendi рассказала, что стало причиной её недомогания на съёмках проекта Silk Way Star – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 17:23

Что стало с младенцем, найденным в подвале в Мингячевире?

Сегодня, 17:16

СМИ рассказали, как Эрдоган чуть не отказался от участия в саммите по Газе

Сегодня, 16:40

«Последний колхоз Кавказа»: Телеканал Euronews снял программу о селе Ивановка - ВИДЕО

Сегодня, 16:33

Трамп: США не собираются начинать войн

Сегодня, 16:30

Азербайджан на саммите мира по Ближнему Востоку: какую роль способна сыграть страна средней силы

Сегодня, 16:28
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10