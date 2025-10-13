Мужская сборная Азербайджана по шахматам в шаге от чемпионства

Мужская сборная Азербайджана по шахматам провела очередную встречу на командном чемпионате Европы, проходящем в Батуми.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в VIII туре коллектив встречался с командой Украины. Наши гроссмейстеры одержали победу со счетом 2,5:1,5, и, набрав 13 очков, вышли в лидеры. Единственную победу в составе сборной одержал Шахрияр Мамедъяров. Рауф Мамедов, Айдын Сулейманлы, Мухаммед Мурадлы и Эльтадж Сафарли сыграли вничью.

Если наша сборная победит в последнем туре, то станет чемпионом Европы в четвертый раз, независимо от результатов остальных встреч.

Отметим, что женская команда Азербайджана встречается сегодня с румынскими шахматистками.