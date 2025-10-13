Оглашены приказы руководства вооруженных сил Армении в связи с ракетным обстрелом населенных пунктов Азербайджана - ФОТО

13 октября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, а также военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Затем судебный процесс продолжился оглашением документов по делу.

В одном из документов отмечалось, что за время существования так называемой структуры в медиа еженедельно транслировалась военная программа под названием «Гоямарт» (в переводе на азербайджанский язык - «борьба за выживание»).

Был проведен анализ в ходе просмотра передач этой программы, регистрировались действия высокопоставленных офицеров, несущих службу в вооруженных силах Армении, по поощрению оккупации суверенных территорий Азербайджанской Республики и повышению их боеготовности на некогда оккупированных территориях Азербайджана. Одним из таких офицеров является ныне обвиняемый генерал-майор Давид Манукян. Согласно выпуску военной программы «Гоямарт» от 16 мая 2020 года, в дивизиях крупнейшего вооруженного формирования вооруженных сил Армении на когда-то оккупированных территориях Азербайджана были проведены «показательные учения» по темам «формы и методы ведения огня из стрелкового оружия в оборонительном бою» и «применение гранатометного взвода в оборонительном бою». Учениями руководили командующий вооруженным формированием генерал-лейтенант Джалал Арутюнян и его первый заместитель генерал-майор Давид Манукян, которые давали «необходимые указания».

Один из оглашенных документов касается создания и деятельности организации «Крунк».

В следующих документах содержался ряд сведений о создании, формировании Министерства обороны Республики Армения. В них говорилось, что 28 января 1992 года решением правительства Армении был упразднен Отдельный комитет по обороне при Совете Министров и все его имущество передано новосозданному Министерству обороны. Министром обороны был назначен Вазген Саркисян.

Затем в суде был обнародован ряд секретных документов вооруженных сил Армении. Фотографии каждого из этих документов также были представлены в суде.

Документы доказывают, что различным структурам вооруженных сил Армении, а также так называемой «армии» (крупнейшему вооруженному формированию вооруженных сил Армении - ред.) самопровозглашенного режима, ставились различные военные задачи для выполнения на территориях Азербайджана, некогда находившихся под оккупацией.

Например, из секретного приказа-боевая задача номер 0119 начальника генерального штаба вооруженных сил Республики Армения, генерал-полковника Юрия Хачатурова от 04.05.2016 г. следует, что командующему так называемой «армией» надуманного режима было поручено обеспечить земляными пластами противотанковые рвы и дороги «6-го оборонительного района» и использовать их в качестве промежуточных траншей и оборонительных рубежей, обязательно соединить и объединить между собой противотанковые рвы и дороги «9-го оборонительного района», а также замаскировать технику в боевом порядке.

На суде также был обнародован совместный секретный приказ-боевая задача номер 016 от 24.12.2016, составленный в Иреване начальником генерального штаба вооруженных сил Республики Армения, генерал-лейтенантом Мовсесом Акопяном и начальником разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил, полковником В. Саргсяном, была продемонстрирована фотография документа.

В секретном документе указано, что организация поездки рабочей группы 24-го отдельного радиотехнического полка особого назначения по маршруту Иреван-Ханкенди-Агдере-Суговушан-Ханкенди-Иреван 10-14 января 2017 года с целью осмотра территории на северо-восточном направлении «армии» самопровозглашенной структуры выбора позиционного района подразделений радиоэлектронной разведки (РЭР), а также контроль за выполнением данного приказа были поручены начальнику разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Республики Армения.

На суде был также обнародован и продемонстрирован секретный приказ - боевое задание номер 0261 начальника генерального штаба вооруженных сил Республики Армения, генерал-лейтенанта А. Давтяна от 24.09.2019 года.

Из документа следует, что начальнику вооружения вооруженных сил Республики Армения поручено направить в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 7-й «оборонительные районы» «армии» самопровозглашенной структуры вместо 46 комплектов 120-миллиметровых минометов М-75 (М-74) 20 комплектов 82-миллиметровых М-69, 26 комплектов 82-миллиметровых BM-37 минометов.

Этим документом так называемому «командиру армии» было поручено организовать доставку указанных боеприпасов в указанные «оборонительные районы» и в течение 5 дней доложить об итогах работы начальнику генерального штаба вооруженных сил Республики Армения.

Также был обнародован секретный приказ (боевое задание) за номером 0671 от 25.09.2020 года «Об огневом уничтожении населенных пунктов противника первого заместителя командующего - начальника штаба, генерал-майора «армии» самопровозглашенной структуры (крупнейшего вооруженного формирования вооруженных сил Армении - ред.) Камо Варданяна.

Из приказа следует, что командирам соединений и воинских частей в городе Ханкенди поручено до 28 сентября 2020 года нацелиться на населенные пункты, добавленные к вышеупомянутому приказу, рассчитать места для стрельбы и внести их в документы боевого применения, уточнить боевые расчеты, подготовить единичный боекомплект систем BM-21 (YARS) специально для стрельбы ракетами G-2000 с дальностью стрельбы 40 км в артиллерийских воинских частях и хранить 40 из 80 предназначенных для него ракет в транспортно-заряжающем автомобиле боевой машины, которая будет постоянно вести огонь, а остальные 40 загрузить в эту боевую машину до ее развертывания в боевой порядок и оснастить БМ-21 YARS сменными орудиями.

В список населенных пунктов, подлежащих уничтожению огнем, добавленный к приказу, вошли города Мингячевир и Нафталан, Тертерский, Евлахский, Бейляганский, Агджабединский и другие районы Азербайджана, а также ряд поселков и сел.

Согласно оглашенным документам, была также представлена директива об уничтожении армянскими вооруженными силами населенных пунктов Азербайджана, не находившихся под оккупацией до Отечественной войны и населенных мирным населением, с указанием точных координат, подлежащих уничтожению, и типов ракет, которые следует использовать.

Отмечалось, что координаты, указанные в данном документе в качестве целей, были проверены Вооруженными силами Азербайджанской Республики и было подтверждено, что они соответствуют населенным пунктам Азербайджанской Республики.

Судебный процесс продолжится 16 октября.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.