Исламабаде состоялась третья трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции

First News Media19:10 - Сегодня
13 октября в Исламабаде состоялась церемония открытия третьей трехсторонней встречи председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции.

13 октября в Исламабаде состоялась церемония открытия третьей трехсторонней встречи председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции.

Как сообщили в Милли Меджлисе, на церемонии спикер Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садик подчеркнул, что парламентская платформа является важным направлением в дальнейшем углублении отношений между нашими странами и народами. Отметив, что Азербайджан, Пакистан и Турция являются дружественными и братскими странами, cпикер Национальной ассамблеи сказал, что три братских государства всегда находятся рядом в судьбоносных вопросах. Сардар Аяз Садик выразил признательность за братскую поддержку, оказываемую Азербайджаном и Турцией в Кашмирском вопросе, заявив, что пакистанский народ никогда не забудет это дружеское отношение.

Подчеркнув, что народы и государства порой сталкиваются с несправедливостью в системе международных отношений, Сардар Аяз Садик довел до внимания, что этим ситуациям необходимо положить конец во имя обеспечения мира и безопасности во всем мире, а также процветания народов.

Он выразил удовлетворение успешным сотрудничеством парламентариев всех трех стран во многих сферах, в том числе в международных парламентских организациях.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в свою очередь заявила, что сотрудничество между нашими парламентами основано на братстве, единстве и солидарности наших стран и народов, которые связаны друг с другом общими историческими, культурными, религиозными и духовными ценностями. Она отметила, что Азербайджан, Пакистан и Турция всегда были рядом и поддерживали друг друга. Наши народы никогда не забудут политическую и моральную поддержку, которую Турция и Пакистан оказали нашей стране с первых дней 44-дневной Отечественной войны. Отмечалось, что Азербайджан также всегда демонстрировал поддержку Турции и Пакистану по всем вопросам. Во время напряженности между Пакистаном и Индией в мае этого года Азербайджан с первого дня открыто выразил солидарность с Пакистаном. Наша страна всегда поддерживала решение кашмирского вопроса путем диалога и мира, на основе норм и принципов международного права, резолюций Совета Безопасности ООН и озвучивала это на всех международных платформах.

Затем председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш довел до внимания важность сотрудничества трех братских стран в нынешней ситуации, когда существуют проблемы в международном праве, особенно двойные стандарты. Он сказал, что Турция придает большое значение дальнейшему укреплению трехстороннего сотрудничества с парламентами Азербайджана и Пакистана. Отмечалось, что роль парламентов в определении общих решений глобальных проблем весьма важна.

Н. Куртулмуш, коснувшись важности борьбы с террористическими угрозами, заявил, что Турция придает большое значение борьбе с терроризмом, направленным против суверенитета и независимости государств.

Он также поздравил нашу страну и народ с успехами, достигнутыми в связи с мирной повесткой между Азербайджаном и Арменией.

Председатель Сената Исламской Республики Пакистан Сайеда Юсуф Раза Гилани подчеркнул важность третьей встречи парламентов и отметил важность сотрудничества между братскими странами в контексте современных геополитических условий, а также значение укрепления межпарламентских связей.

