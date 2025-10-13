Аллахшукюр Пашазаде встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем ООН

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в рамках визита в США встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как сообщили в пресс-службе УМК, в ходе встречи шейх уль-ислам А. Пашазаде передал Генеральному секретарю ООН приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

На встрече, которая прошла в атмосфере искреннего диалога, состоялись конструктивные обсуждения по вопросам межрелигиозного диалога.