 В Баку на нескольких улицах и проспектах наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК | 1news.az | Новости
Общество

В Баку на нескольких улицах и проспектах наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК

First News Media08:40 - Сегодня
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку–Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Улица Юсифа Сафарава - в направлении центра;

4. Улица Бакиханова - от пересечения с проспектом Иншаачылар в направлении парка "Деде Горгуд";

5. Улица Кёроглу Рагимова - от улицы Мирзы Кадыма Иревани к улице академика Гасана Алиева;

6. Проспект Гейдара Алиева - основная дорога в направлении центра;

7. Проспект Гейдара Алиева - вспомогательная дорога в направлении центра;

8. Круг "20 Января";

9. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Муззофера Нариманова в сторону станции метро "20 Января";

11. Улица Афиаддина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарава;

12. Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

13. Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;

14. Шоссе Бинагади - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

15. Улица Зарифы Алиевой;

16. Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбудова;

17, 1-я Приозёрная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;

18. Аэропортское шоссе - в направлении станции метро "Короглу".

В Баку на нескольких улицах и проспектах наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК

В Баку на нескольких улицах и проспектах наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК

В Баку на нескольких улицах и проспектах наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК

