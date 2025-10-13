Передача израильских заложников Красному Кресту завершится в 11:00 по Баку

Боевое крыло движения ХАМАС завершит процесс передачи живых израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) в 11:00 по бакинскому времени на юге сектора Газа.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Представители палестинского движения в понедельник передали сотрудникам МККК первую группу, которая насчитывает семь заложников. Всего ХАМАС должен освободить 20 живых заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Источник: ТАСС