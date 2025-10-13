 В Баку зарезан сотрудник таможни в собственном магазине | 1news.az | Новости
Общество

В Баку зарезан сотрудник таможни в собственном магазине

Фаига Мамедова10:27 - Сегодня
11 октября в дневное время на территории Сураханского района города Баку было совершено убийство.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, сотрудник Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета Айхан Мустафаев, 1982 года рождения, был зарезан.

Сообщается, что инцидент произошел в магазине, принадлежащем А.Мустафаеву, на территории поселка Амирджан. 43-летний мужчина был доставлен в больницу, где скончался.

По подозрению в нанесении ему ножевых ранений со смертельным исходом полицией был задержан Р.Халилов, 2009 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что первоначально информацию о происшествии распространил Bakupost.

