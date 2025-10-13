С 2028 года через Азербайджан по коридору «Север-Юг» будет ежегодно перевозиться 5 млн тонн грузов

С 2028 года по международному транспортному коридору «Север-Юг» через территорию Азербайджана будет ежегодно перевозиться не менее 5 млн тонн грузов.

Об этом заявил вице-премьер АР Шахин Мустафаев на трехсторонней встрече представителей правительств Азербайджана, России и Ирана в Баку.

Он напомнил, что в декабре 2024 года между Азербайджаном и Россией было подписано соглашение о сотрудничестве в развитии транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг».

«Согласно документу, гарантированный объем грузов, подлежащих ежегодной перевозке по территории Азербайджана после модернизации соответствующей железнодорожной инфраструктуры, определен на уровне не менее 5 млн тонн в год начиная с 1 января 2028 года», - сказал Мустафаев.

По его прогнозам, в перспективе этот объем достигнет не менее 15 млн тонн.