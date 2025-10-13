В Азербайджане сестра выбила брату зубы

В Товузском районе сестра избила брата.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел в селе Абульбейли района. Житель села Тархан Мамедов (имя и фамилия условные), придя домой в нетрезвом состоянии, забрал адаптер от мобильного телефона, принадлежащего его отцу. Отец потребовал у Тархана устройство, но тот не вернул адаптер, в результате чего между отцом и сыном возникла ссора. Во время инцидента Тархан оскорбил отца. Увидев это, его сестра, Фазиля Мамедова (имя и фамилия условные), 1988 года рождения, попыталась успокоить Тархана, но он оскорбил и ее. В итоге Фазиля нанесла Тархану несколько ударов кулаком. В результате инцидента Тархан получил травмы в области лица, у него сломаны 4 зуба.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, по факту возбуждено уголовное дело.

В ходе судебного разбирательства, прошедшего в Товузском районном суде, брат примирился со своей сестрой.

Решением суда уголовное дело было прекращено, и Фазиля освобождена от уголовной ответственности.