Пашинян вновь упрекнул экс-президентов Армении

Почему три бывших руководителя Армении не претворили в жизнь описанные ими великолепные решения по карабахскому вопросу?

Таким вопросом задался в видео на своей странице в Facebook премьер-министр этой страны Никол Пашинян.

По его словам, здесь может быть два варианта: «Первый вариант заключается в том, что они проявили преступное бездействие, возможно, служа интересам иностранных государств, а не Армении, лишив нас великолепных решений карабахского вопроса.

Второй вариант заключается в том, что великолепные решения, описываемые ими, являются просто политическим обманом, основанным на умственных занятиях, и их реализация никогда не была возможной».

Источник: News.am