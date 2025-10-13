Пашинян вновь упрекнул экс-президентов Армении
Почему три бывших руководителя Армении не претворили в жизнь описанные ими великолепные решения по карабахскому вопросу?
Таким вопросом задался в видео на своей странице в Facebook премьер-министр этой страны Никол Пашинян.
По его словам, здесь может быть два варианта: «Первый вариант заключается в том, что они проявили преступное бездействие, возможно, служа интересам иностранных государств, а не Армении, лишив нас великолепных решений карабахского вопроса.
Второй вариант заключается в том, что великолепные решения, описываемые ими, являются просто политическим обманом, основанным на умственных занятиях, и их реализация никогда не была возможной».
Источник: News.am
