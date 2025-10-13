Стало известно, кто примет участие в саммите по Газе

Правительство Египта обнародовало список лидеров, которые примут участие в мирном саммите по Газе в Шарм-эль-Шейхе.

Как сообщает АПА, в списке представлены главы ряда государств и правительств, включая президента Ильхама Алиева.

По данным официального информационного агентства Египта MENA, на саммите примут участие официальные лица следующих государств:

Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси, президент США Дональд Трамп, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Иордании Абдалла II, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль Сани, король Бахрейна Хамад Бин Иса Аль Халифа, глава Палестинского государства Махмуд Аббас, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Кипра Никос Кристодулидес.

Ожидается также участие Германии, Ирака, Великобритании, Италии, Испании, Греции, Армении, Венгрии, Пакистана, Канады, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта на уровне премьер-министров.

В саммите также примут участие министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу гейт, председатель Совета Европы Антонио Коста, министр иностранных дел Индии Субрахманьям Кайшанкар и посол Японии в Каире Фумио Ивэй.