От эскиза до Виндзора: художник о работе, подаренной Карлу III - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Азербайджан издавна славится своими мастерами, чьё искусство не знает границ и языковых барьеров.

Здесь рождаются художники, чьи полотна, мозаики и скульптуры покоряют выставочные залы от Парижа до Токио, становясь частью мировой художественной сокровищницы. Их талант - это тонкое переплетение национальных традиций, глубоких эмоций и смелых творческих поисков, благодаря которому Азербайджан по праву занимает достойное место на карте мирового искусства.

Есть художники, чьи имена становятся известны широкой публике, но их истинный вклад в культуру и развитие искусства страны зачастую гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Наш сегодняшний герой Эльнур Махмудов - один из таких мастеров. Благодаря его работам имя Азербайджана звучит в музеях, галереях и частных коллекциях по всему миру - от Лондона до Аргентины. Это люди, которые служат мостом между культурами, влюбляют мир в нашу страну маленькими, но уверенными шагами, несут с собой дыхание нашей земли, ее колорит, ее душу.

— Эльнур бей, Вы родились в 1977 году в Сумгаите. Как началось ваше творческое путешествие?

— Рисовать я любил с детства. Сначала была и музыка, но со временем она ушла, а живопись осталась со мной навсегда. Уже в 7–8 лет я начал относиться к этому серьёзнее, искать собственный почерк. В17 лет поступил в Художественное училище имени Азима Азимзаде, позже поступил в Академию и это стало дверью в совершенно новый мир. Я осознал, что стою на пороге целой вселенной, которую нужно изучать. Художник для меня как человек, идущий в тумане: ты на ощупь ищешь своё, учишься, ошибаешься, находишь. Главное не останавливаться.

— Когда вы впервые почувствовали себя художником?

— Это пришло не сразу. Нельзя просто объявить себя художником - нужно дорасти до этого морально и ментально. В какой-то момент я понял: да, это мой путь, и я счастлив ему следовать. Художник - это не роль, а сама твоя суть.

— Расскажите о выставках, которые стали для вас важными.

— Первая персональная выставка прошла в Стамбуле в 2002 году. Позже - Москва, Лондон, участие в биеннале и групповых проектах. Особое значение для меня имел 2024 год, когда при поддержке Фонда Гейдара Алиева моя работа была представлена в Виндзорском дворце и подарена королю Великобритании Карлу III.

Это был не просто подарок - в нём была история, уважение и символизм.

Сегодня мои картины находятся в частных и музейных коллекциях Испании, Турции, России, Аргентины, Великобритании, Австрии, Албании. Две работы хранятся в Виндзорском дворце.

— Как появилась работа, подаренная королю?

— Это был проект Федерации конного спорта при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Почти год мы работали над воплощением. Сначала были эскизы, затем утверждение, и в итоге — картина размером 1,30×1,10 м, написанная маслом на холсте. Это историческая композиция. На заднем плане символы из родословной королевской семьи: лев и конь. У каждого члена семьи есть фотографии на фоне этого герба, поэтому я использовал его как отсылку к истории. Корона на картине та самая, в которой Карл III был коронован. Шар символизирует Землю, крест — христианство, жезл — власть, а меч на переднем плане — силу, которая всегда должна быть впереди.

— Как отреагировал король?

— Представители королевской семьи сообщили, что работы займут место в фонде Виндзорского дворца.

— Вы встречались и с другими мировыми знаменитостями, например с Диего Марадоной.

— Да, это было в 2017 году на симпозиуме в Измире. Там я познакомился с его врачом, которому понравилась моя работа. Он спросил, пишу ли я на заказ, и я решил создать портрет Марадоны. Когда работа была готова, оказалось, что вручить её нужно лично. Мы встретились в Дубае. Марадона принял картину с большой теплотой.

Этот портрет был написан в несколько ином стиле, чем я работаю обычно, но он мне особенно дорог.

— В каких техниках вы работаете?

— Мои основные материалы: масло и холст. Масло позволяет глубже работать с цветом и фактурой. Чаще всего я пишу натюрморты и пейзажи, но среди моих работах есть и портреты, к которым я испытываю особую любовь. Иногда сюжет меняется прямо в процессе начинаешь пейзаж, а он вдруг превращается в женский образ. На холсте фигуры всегда остаются реалистичными, но я не боюсь комбинировать техники, чтобы найти нужное настроение. Мир полон линий, теней, изгибов, которые большинство не замечает, я ищу их и пытаюсь показать зрителю.

— Что вас вдохновляет?

— Порой импульсом становится стресс или даже депрессия. Но вдохновение я нахожу и в самых тихих, незаметных вещах: в том, как ветер разворачивает лист, как капля воды меняет форму, как море шумит и дышит. Для меня важны детали — они оживляют полотно. Иногда я ловлю себя на том, что «слышу» предмет, чувствую его характер. Любовь к тому, что делаешь, — главный ключ: стоит её сохранить, и мир раскрывается новыми красками.

— Сколько работ вы создали?

— Точной цифры я не знаю, но их уже больше трёхсот. Иногда, просматривая архив, сам удивляюсь, сколько удалось сделать. Пишу маслом на холсте иногда работаю с акрилом.

— Есть ли у вас творческие ритуалы?

— Перед чистым холстом я закрываю глаза на 5–10 минут, стараюсь ощутить его, представить, как ложится краска, услышать тишину вокруг. В этот момент рождается образ. Иногда мне помогает даже страх: если что-то пугает значит, туда и надо идти. Перешагнуть через страх - это открыть для себя новый горизонт. В искусстве это особенно важно: каждый шаг за пределы привычного даёт свежий взгляд и новую энергию.

— Может ли искусство изменить мир?

— Да. Картина должна оставить след в душе, изменить человека хотя бы на чуть-чуть, сделать его лучше. Художник не обязан объяснять своё полотно - его задача дать зрителю возможность увидеть в нём что-то своё, через призму собственного опыта. Искусство — это искра, которая способна зажечь душу и напомнить, что мы все умеем чувствовать.Можно слегка направить, но не объяснять. Пусть человек увидит её через призму собственного опыта и переживаний. Искусство - это диалог, и каждый зритель должен услышать в нём своё.

— Вы говорите о форме. Как она проявляется в ваших работах?

Для меня форма - это не только линии и силуэт. Это, как в любви: парень не обязан видеть девушку каждую секунду, чтобы любить её. Достаточно, что её образ живёт в его голове, и он дышит этим. В живописи так же: форма, звук, цвет, ощущения и воспоминания сплетаются в единый образ, который оживает на холсте. Иногда эта форма существует лишь в воображении до момента, пока кисть не коснётся полотна, и тогда она обретает дыхание. В ней может быть и движение, и тишина, и целая история, спрятанная в одном изгибе линии или в тени, которая словно шёпотом рассказывает о прошлом.

— Какую роль должна играть картина в жизни человека?

— Картина должна оставлять след. Она обязана зажечь в человеке искру, подтолкнуть к чему-то светлому, открыть новые миры через внутренний мир художника. Это как маленький огонёк, который может разгореться и изменить ход мыслей. Если работа не вызвала эмоций - значит, художник не донёс до конца свою мысль. Настоящее искусство живёт дольше «мгновения» - оно возвращается к зрителю в его снах, в случайных мыслях, в ассоциациях, которые всплывают спустя годы. Картина должна стать не просто изображением, а частью внутреннего пространства человека, где она будет продолжать говорить с ним без слов.

— Что для вас значит слово «Художник»?

— Это высший титул. Можно перечислить сотни званий, но слово «художник» - выше всего. Это человек, который видит, слышит, чувствует и даже двигается иначе. Настоящий художник не играет роль, он живёт ею. Моя первая мечта сбылась - я рисую. А вторая, самая важная, быть Художником с большой буквы. Быть тем, кто способен поймать дыхание мгновения, услышать тишину, увидеть невидимое и передать это так, чтобы зритель почувствовал - это про него.

Важна не цель, а сама дорога. Не то, что ждёт в конце, а твои ощущения на пути.

И, пожалуй, именно это и есть формула моего творчества идти, смотреть, чувствовать и делиться этим с миром, зная, что каждый штрих это след, который останется в чьей-то памяти навсегда.

— Эльнур бей, известно, что ваши картины находятся в коллекциях многих известных коллекционеров. Как складываются эти связи и что для вас значит работать с людьми, которые глубоко разбираются в живописи?

— Я всегда старался не просто создавать работы, но и находить тех, кто способен прочувствовать их глубину. Коллекционеры, которые понимают искусство, помогают мне видеть отклик моих идей и эмоций вне студии. С ними особая связь: они ценят тонкости композиции, нюансы цвета и эмоциональные оттенки, которые я вкладываю в каждую картину. Это не просто покупка, это диалог, обмен опытом и ощущениями. Благодаря таким людям мои работы находят своё место в самых разных уголках мира, в коллекциях, где ценят не только красоту, но и смысл, который я вкладываю в свои полотна. Эти отношения учат меня быть внимательным, открытым и продолжать искать новые формы, которые смогут зацепить сердца людей.

Наша встреча прошла в уютной обстановке галереи LeylaKhazariArtGallery. Вокруг тишина, мягкий свет, запах свежих красок и холстов. Передо мной человек, посвятивший свою жизнь живописи. В беседе Эльнур Махмудов открыл не только секреты своего мастерства, но и философию, которой он живёт. Его картины это не просто образы на холсте, а мосты между людьми, культурами и эпохами. Они несут дыхание Азербайджана, его богатую историю и тонкую эмоциональность, находя отклик в сердцах зрителей по всему миру.

Художник убеждён: истинное искусство не стареет и не теряет силы, пока есть те, кто готов смотреть и чувствовать. Глядя на его работы, понимаешь, что эта сила будет жить ещё долгие годы, вдохновляя, объединяя и напоминая о том, как важна способность видеть мир глазами художника.

Автор Вахид Шукюров