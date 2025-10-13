Потоки воды и затопленные улицы: жители Каталонии оказались в ловушке из-за наводнений-ВИДЕО

Северо-восток Испании столкнулся с мощными ливнями, которые спровоцировали внезапные наводнения в Каталонии.

По данным властей, потоки воды затопили дороги и жилые кварталы, оставив людей в ловушке в автомобилях и домах.

Наиболее пострадали города Ла-Рапита и Санта-Барбара в провинции Таррагона, где грязевые потоки смывали автомобили и уличное оборудование. Видеозаписи, опубликованные в соцсетях, показывают, как бурная вода несёт по улицам мусор и затопленные машины.

Национальное метеорологическое агентство AEMET объявило красный уровень погодной опасности, высший по шкале предупреждений, для прибрежных районов Каталонии. По прогнозу синоптиков, за 12 часов в регионе может выпасть до 180 миллиметров осадков, что сопоставимо с месячной нормой дождей. Агентство гражданской защиты Каталонии обратилось к жителям дельты реки Эбро с просьбой не покидать свои дома и избегать поездок.

Из-за стихии приостановлено движение поездов между Барселоной и Валенсией вдоль Средиземноморского железнодорожного коридора. Сообщается о многочисленных перебоях в транспортном сообщении и временном закрытии некоторых автомагистралей.

Пока информации о погибших или пострадавших не поступало.

Сильные дожди также затронули юго-восточные регионы Испании, включая Балеарские острова, где в последние дни зафиксированы аналогичные наводнения и перебои в движении транспорта.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова