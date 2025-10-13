Что известно об извержении грязевого вулкана в Баку?

11 октября, утром, примерно в промежутке с 08:30 до 09:10, на грязевом вулкане Отман-Боздаг произошло очередное извержение.

Как сообщили в Институте географии имени Г.А.Алиева Министерства науки и образования Азербайджана, сотрудники института провели наблюдения в районе извержения грязевого вулкана.

По результатам проведенных первоначальных наблюдений был сделан вывод, что во время извержения 11 октября наблюдался мощный выход газа, что привело к образованию столба пламени, поднявшегося на значительную высоту.

«Однако выброшенного материала брекчии оказалось недостаточно для образования грязекаменных потоков, стекающих по склонам вулкана, грязевая масса распространилась только в пределах площади кратера.

К сожалению, из-за сложных условий не удалось подняться к кратеру вулкана и провести соответствующие исследовательские работы.

Последнее извержение вулкана было зарегистрировано в 2018 году. Тогда во время извержения было выброшено большое количество материала брекчии, который распространился на несколько километров по юго-восточному склону вулкана, достигнув даже автомобильной дороги.

Согласно небольшому опросу, проведенному исследователями среди местных жителей, во время извержения в 2018 году был слышен сильный грохот. Однако во время этого извержения такого звука не наблюдалось», - говорится в сообщении.

Было отмечено, что грязевой вулкан Отман-Боздаг является одним из крупнейших и наиболее активных грязевых вулканов Азербайджана. Он расположен примерно в 40 км от Баку, недалеко от жилого массива Умид Гарадагского района. Вулкан имеет конусообразную форму высотой 400 метров, а на его вершине находится кратер диаметром 300 метров. Здесь действуют сальзы и грифоны, периодически выбрасывающие жидкую грязь, нефть и смесь газов. Крутые склоны вулкана изрезаны глубокими оврагами. В результате многочисленных извержений на склонах образовались мощные грязевые потоки разного возраста, протяженность которых достигает нескольких километров. Отман-Боздаг входит в состав Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова.