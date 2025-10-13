Трейлер турецкого ремейка «1+1»: В главной роли Халук Бильгинер - ВИДЕО

Презентован официальный трейлер фильма «Yan Yana» (Рядом) - турецкой адаптации всемирно известной французской драмы «1+1» (Intouchables).

Фильм рассказывает историю необычной дружбы между парализованным аристократом и энергичным молодым человеком, повторяя сюжет оригинала, но с турецким колоритом и локальными деталями. Главные роли исполнили Халук Бильгинер и Фейяз Йигит.

Турецкая версия обещает сохранить трогательные и комедийные моменты оригинальной картины, одновременно добавив новые нюансы.