Kapital Bank в третий раз получил сертификат «Отличное место работы»

Kapital Bank, один из крупнейших работодателей среди финансовых учреждений страны, в третий раз подряд удостоен международного сертификата «Отличное место работы» (Great Place to Work), вновь подтвердив свои устойчивые успехи в обеспечении высокого уровня удовлетворенности сотрудников и стандартов рабочей среды.

Kapital Bank стал первой и единственной в стране компанией, трижды получившей этот сертификат, что свидетельствует о развитой корпоративной культуре и внимании к своим сотрудникам.

Следует отметить, что компания Great Place to Work – международная исследовательская и консалтинговая организация, работающая более чем в 60 странах, проводящая оценку компаний по мнению их сотрудников.

Сертификат присуждается только компаниям с высокими результатами и оценивает качество рабочей среды, мотивацию сотрудников, возможности для развития и эффективность внутренней коммуникации.

Член Правления, Главный директор по организационному развитию и человеческим ресурсам Kapital Bank Фаргана Маммадова подчеркнула, что за этим успехом стоит взаимное доверие и поддержка между банком и его сотрудниками. «Уже третий год подряд Kapital Bank становится обладателем международного сертификата «Отличное место работы». Для нас это не просто награда, а искренняя оценка нашей корпоративной среды со стороны почти 6 тысяч сотрудников. Главное для нас – чтобы каждый сотрудник чувствовал свою ценность, имел реальные возможности для развития и благополучия. Высокие результаты, достигнутые более чем по 20 критериям, являются подтверждением того, что наш подход признан на международном уровне».

Этот успех не только подтверждает внимание Kapital Bank к удовлетворенности сотрудников и его ориентированную на человека организационную культуру, но и укрепляет лидерские позиции банка как на национальном, так и на международном уровне. В будущем банк продолжит поддерживать развитие своих сотрудников, обогащать рабочую среду и сохранять сильный командный дух.

