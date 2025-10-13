Кадры смертельного ДТП в Огузе - ВИДЕО

Распространены кадры произошедшего вчера в Огузском районе тяжелого дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает 1news.az, вчера в 20:30 Нихад Намиг оглу Ализаде, управляя автомобилем марки BMW на территории села Падар Огузского района, где он проживает, потерял контроль над управлением.

В этот момент машина перевернулась и загорелась.

В результате происшествия пассажир автомобиля, Раван Асаф оглу Мирзоев, 2004 года рождения, скончался на месте.

Н.Ализаде отделался легкими травмами.

По факту в следственном отделе Огузского районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 Уголовного кодекса, ведется следствие.

Представляем кадры с места аварии: