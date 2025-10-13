 Партия биологически активного пищевого продукта из Италии не прошла контроль качества - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Партия биологически активного пищевого продукта из Италии не прошла контроль качества - ФОТО

Феликс Вишневецкий12:20 - Сегодня
Партия биологически активного пищевого продукта из Италии не прошла контроль качества - ФОТО

В импортированном биологически активном пищевом продукте выявлено несоответствие.

В рамках контрольных мероприятий сотрудниками Агентства продовольственной безопасности (AQTA) были отобраны образцы партии биологически активного пищевого продукта с товарным знаком «Sun Drops daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 30 ml», производимого предприятием «İnalme s.r.l» и импортированного NES Group из Италии, общей численностью 1011 единиц, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

По результатам исследований было установлено, что партия продукции не соответствует требованиям нормативных документов.

На основании принятого соответствующего решения партия продукции была уничтожена.

Поделиться:
236

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается дождь, усилится ветер

Точка зрения

Реэкспорт и иллюзии процветания: как Армения пытается играть на два фронта

Xроника

Президент наградил группу работников ж/д транспорта

Политика

В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные боеприпасы

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается дождь, усилится ветер

В Азербайджане мужчина пытался продать огнестрельное оружие и боеприпасы - ФОТО

Кадры смертельного ДТП в Огузе - ВИДЕО

Партия биологически активного пищевого продукта из Италии не прошла контроль качества - ФОТО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Скончался начальник управления AZAL

Специалист по связям с общественностью TƏBİB стала жертвой домашнего насилия - ОБНОВЛЕНО

Таир Иманов впервые выступил с заявлением после утраты брата - ВИДЕО

«Я заплатила 36 тысяч, а в итоге мне вернули ее тело»: дочь винит бакинскую клинику в смерти матери - ВИДЕО

Последние новости

Лавров опроверг слухи о том, что Асада якобы пытались отравить в Москве

Сегодня, 13:53

Миллиардеру Самвелу Карапетяну накинули обвинений

Сегодня, 13:42

Первые автобусы с освобожденными палестинцами пересекли границу Газы

Сегодня, 13:35

Ynet: Нетаньяху может вместе с Трампом принять участие в «саммите мира»

Сегодня, 13:22

Реэкспорт и иллюзии процветания: как Армения пытается играть на два фронта

Сегодня, 13:10

Макрон отказался оставлять пост президента Франции

Сегодня, 13:07

Погода на вторник: В Баку ожидается дождь, усилится ветер

Сегодня, 13:00

В Азербайджане мужчина пытался продать огнестрельное оружие и боеприпасы - ФОТО

Сегодня, 12:52

Трамп заявил о готовности помирить Пакистан и Афганистан

Сегодня, 12:45

Президент наградил группу работников ж/д транспорта

Сегодня, 12:42

ХАМАС согласилось выполнить пункт о разоружении, заявил Трамп

Сегодня, 12:38

Кадры смертельного ДТП в Огузе - ВИДЕО

Сегодня, 12:30

Трейлер турецкого ремейка «1+1»: В главной роли Халук Бильгинер - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

Партия биологически активного пищевого продукта из Италии не прошла контроль качества - ФОТО

Сегодня, 12:20

Глава Минэкономики Армении не против турецких инвестиций

Сегодня, 12:17

Оверчук: Москва, Баку и Тегеран выстраивают безбарьерную логистику до Персидского залива

Сегодня, 12:15

Освобождены все оставшиеся в живых израильские заложники

Сегодня, 12:12

В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные боеприпасы

Сегодня, 12:10

Что известно об извержении грязевого вулкана в Баку?

Сегодня, 12:07

Команда кибербезопасности Azercell добилась большого успеха на соревновании «CIDC 2025 - Critical Infrastructure Defence Challenge» - ФОТО

Сегодня, 12:02
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10