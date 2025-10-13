Партия биологически активного пищевого продукта из Италии не прошла контроль качества - ФОТО

В импортированном биологически активном пищевом продукте выявлено несоответствие.

В рамках контрольных мероприятий сотрудниками Агентства продовольственной безопасности (AQTA) были отобраны образцы партии биологически активного пищевого продукта с товарным знаком «Sun Drops daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 30 ml», производимого предприятием «İnalme s.r.l» и импортированного NES Group из Италии, общей численностью 1011 единиц, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

По результатам исследований было установлено, что партия продукции не соответствует требованиям нормативных документов.

На основании принятого соответствующего решения партия продукции была уничтожена.