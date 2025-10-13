Пользователи соцсетей не узнали изменившегося Сархана Сархана - ФОТО

Известный азербайджанский телеведущий Турал Асадов опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram архивный снимок с народным артистом Азербайджана Сарханом Сарханом (Гурбанбековым), а также их совместное фото, сделанное сегодня - с разницей в 13 лет.

На фото, сделанном в прошлом, артист запечатлён в расцвете лет, а на новом кадре заметно изменившийся Сархан Сархан позирует рядом с ведущим. В июне певцу исполнилось 73 года, и он, как видно на представленном внизу фото, сильно похудел - настолько, что многие пользователи социальных сетей попросту не узнали народного артиста.

Снимок вызвал оживлённое обсуждение: пользователи отметили, что с годами артист сильно изменился, и не все сразу поняли, кто изображён на фото.

