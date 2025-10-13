 Команда кибербезопасности Azercell добилась большого успеха на соревновании «CIDC 2025 - Critical Infrastructure Defence Challenge» - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Команда кибербезопасности Azercell добилась большого успеха на соревновании «CIDC 2025 - Critical Infrastructure Defence Challenge» - ФОТО

First News Media12:02 - Сегодня
Команда кибербезопасности Azercell добилась большого успеха на соревновании «CIDC 2025 - Critical Infrastructure Defence Challenge» - ФОТО

Команда «Cybercell» стала вице-чемпионом среди 25 команд.

Завершилось кибермероприятие «CIDC 2025 – Critical Infrastructure Defence Challenge», организованное Государственной службой специальной связи и информационной безопасности совместно со Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики.

В соревновании «Кибервойна в умных городах», проходящем в рамках мероприятия, команда Cybercell представляющая Azercell Telecom, продемонстрировала высокий профессионализм и завоевала титул вице-чемпиона. В течение двух дней специалисты Департамента Безопасности мобильного оператора успешно выполняли задачи, основанные на реалистичных сценариях киберугроз.

Мероприятие объединило 20 местных и 5 иностранных команд из Объединённых Арабских Эмиратов, Узбекистана, Молдовы, Кыргызстана и Таджикистана. Следует отметить, что иностранные команды впервые участвовали в этом соревновании.

Цель конкурса заключалась в повышении уровня знаний и практических навыков в области защиты от кибератак, а также эффективного управления информационными системами в кризисных ситуациях среди представителей государственных структур, критически важных инфраструктур, банковского и телекоммуникационного секторов.

В рамках CIDC 2025 параллельно проходила выставка решений в области кибербезопасности, на которой 41 местная и международная компания представила передовые технологии в сфере информационной безопасности, управления рисками и защиты сетей. Инновационные решения, продемонстрированные на выставке компанией Azercell, вызвали большой интерес участников и гостей конференции.

Azercell Telecom, наряду с предоставлением надёжных решений в сфере кибербезопасности для корпоративных клиентов, придаёт особое значение развитию профессиональных компетенций в данной области. Компания способствует укреплению национальной экосистемы кибербезопасности и формированию высококвалифицированного кадрового потенциала в стране.

