«Я заплатила 36 тысяч, а в итоге мне вернули ее тело»: дочь винит бакинскую клинику в смерти матери - ВИДЕО

Прооперированная 25 сентября в Республиканском диагностическом центре Зияфет Сафиева скончалась. .

Дочь покойной Ламия Гулиева обвиняет врачей в смерти своей матери.

По её словам, у матери была обнаружена доброкачественная внутричерепная опухоль, после чего её госпитализировали и прооперировали:

«Врач Турал Рагимли сказал нам, что это очень простая операция, бояться нечего. Однако на следующий день после операции у моей матери произошло острое кровоизлияние в мозг. Мы ждали врача три часа, но он так и не пришёл в больницу. Всё это время моя мать находилась под наблюдением неопытных резидентов и неумелых медсестёр. Только когда у неё изо рта пошла пена, Турал Рагимли прибыл в больницу, и маму отправили на операцию. Когда мы спросили его, почему мать оказалась в таком состоянии, он ответил, что не знает. В чём была вина моей матери? Я заплатила 36 тысяч манатов, а в итоге мне отдали её тело», - заявила Л.Гулиева.

Отметим, что руководство больницы не ответило на вопросы, связанные с жалобой.

Подробно - в видеоматериале Baku TV: