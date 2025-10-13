Строительство нового моста через реку Араз завершится к концу года

Строительство нового моста через реку Араз, важного компонента Аразского коридора, завершится к концу этого года.

Об этом вице-премьер Шахин Мустафаев заявил на трехсторонней встрече представителей правительств Азербайджана, России и Ирана в Баку.

Мустафаев напомнил, что строительство автомобильного моста Агбенд-Кялаля было инициировано в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного правительствами Азербайджана и Ирана в марте 2022 года.

Вице-премьер подчеркнул, что данный мост станет важной частью стратегической транспортной инфраструктуры региона.

По словам Мустафаева, строительство моста завершится к концу текущего года, а необходимая пограничная и таможенная инфраструктура будет готова в первом квартале следующего.

Зампремьера также подчеркнул, что планируется завершить строительство автомобильных и железных дорог Горадиз-Агбенд в течение следующего года. «Это новое ответвление международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, которое также соединит Персидский залив с Черным морем», - подытожил Шахин Мустафаев.

Источник: Report