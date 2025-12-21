 Из-за дождя на дороге Зыхский круг – аэропорт снижена скорость движения | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Из-за дождя на дороге Зыхский круг – аэропорт снижена скорость движения

First News Media21:05 - Сегодня
Из-за дождя на дороге Зыхский круг – аэропорт снижена скорость движения

В связи с дождливой погодой в Баку на отдельных полосах автомобильной дороги Зыхский круг – Международный аэропорт Гейдара Алиева введены временные ограничения скорости.

Как сообщили 1news.az в Центре интеллектуального управления транспортом, максимально допустимая скорость на указанных участках снижена до 20 км/ч.

Отмечается, что на информационных табло размещены предупреждающие знаки «Скользкая дорога». Водителей просят учитывать погодные условия и строго соблюдать установленный скоростной режим.

Поделиться:
247

Актуально

Xроника

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева

Общество

Анар Алакбаров поздравил Омара Эльдарова с 98-летием - ФОТО

Политика

Исполнение Акта об амнистии начнется с завтрашнего дня

Общество

Родные жертв крушения самолета рейса Баку-Грозный посетили место авиакатастрофы ...

Общество

Из-за дождя на дороге Зыхский круг – аэропорт снижена скорость движения

В Хырдалане произошел пожар в жилом доме

В Азербайджане наступила астрономическая зима

Анар Алакбаров поздравил Омара Эльдарова с 98-летием - ФОТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Азербайджане могут запретить электронные сигареты

Погибшими в ДТП в Гусаре оказались члены семьи Шаира Рамалданова

В Азербайджане предлагают наказывать за увольнение работников с семейными обязанностями

Гасан Эйюбов отправлен на пенсию

Последние новости

В Майами начался очередной раунд переговоров по Украине

Сегодня, 21:58

Ушаков: В переговорах по Украине РФ будет и далее придерживаться договоренностей с Аляски

Сегодня, 21:41

Во время лодочной прогулки утонул лидер крупнейшей преступной группировки 1990-х Аверин

Сегодня, 21:13

Из-за дождя на дороге Зыхский круг – аэропорт снижена скорость движения

Сегодня, 21:05

Пашинян поблагодарил Ильхама Алиева за решение о разблокировке транзита грузов в Армению

Сегодня, 20:52

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева

Сегодня, 20:27

Гурбан Гурбанов: «Это «Карабах», а не детский сад»

Сегодня, 20:20

США проводят задержание третьего танкера у Венесуэлы

Сегодня, 19:56

В Хырдалане произошел пожар в жилом доме

Сегодня, 19:39

В Азербайджане наступила астрономическая зима

Сегодня, 19:13

Анар Алакбаров поздравил Омара Эльдарова с 98-летием - ФОТО

Сегодня, 18:50

СМИ: взрыв ракеты SpaceX мог стать причиной авиакатастроф

Сегодня, 18:32

Лукашенко: председательство в ЕАЭС в 2026 году перейдет к Казахстану

Сегодня, 18:13

Вице-президент Турции: Начало переговоров по TRIPP крайне важно для экономической интеграции в Южном Кавказе

Сегодня, 17:57

В Баку произошло ДТП, погиб 19-летний юноша

Сегодня, 17:45

В Нахчыванской АР супруги скончались от отравления угарным газом

Сегодня, 17:24

Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили региональные вопросы

Сегодня, 17:07

Новогодние гирлянды могут вызвать проблемы со здоровьем? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Сегодня, 16:56

В Турции по подозрению в терроризме задержаны 76 человек

Сегодня, 16:36

Исполнение Акта об амнистии начнется с завтрашнего дня

Сегодня, 16:08
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00