Из-за дождя на дороге Зыхский круг – аэропорт снижена скорость движения
В связи с дождливой погодой в Баку на отдельных полосах автомобильной дороги Зыхский круг – Международный аэропорт Гейдара Алиева введены временные ограничения скорости.
Как сообщили 1news.az в Центре интеллектуального управления транспортом, максимально допустимая скорость на указанных участках снижена до 20 км/ч.
Отмечается, что на информационных табло размещены предупреждающие знаки «Скользкая дорога». Водителей просят учитывать погодные условия и строго соблюдать установленный скоростной режим.
