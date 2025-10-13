Погода на вторник: В Баку ожидается дождь, усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 14 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами прояснения, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 13 на 14 октября и утром возможен дождь в некоторых районах.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днём сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 15-17 °C, днём - 19–23 °C. Атмосферное давление повысится с 761 до 766 мм рт. ст.

Относительная влажность ночью будет 80-85 %, днём - 55–65 %.

В районах Азербайджана погода преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах Большого Кавказа возможен кратковременный дождь и гроза. Местами ожидается туман.

Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11–16 °C, днём — 21–26 °C; в горах ночью 0–5 °C, днём 5–10 °C.