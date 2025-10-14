Государственная налоговая служба запустила новый сервис

В Азербайджане продолжаются реформы по совершенствованию деловой среды и упрощению налогового администрирования.

В рамках этих инициатив с 1 октября 2025 года Государственная налоговая служба внедрила систему предварительного заполнения («prefiling») декларации по упрощённому налогу, сообщает 1news.az со ссылкой на ГНС.

Отметим, что в «Дорожной карте» на 2025 год по реализации соответствующих улучшений в рамках индикатора «Налогообложение» проекта «Business Ready» Группы Всемирного банка переход на систему предварительно заполненных деклараций по упрощённому налогу для микро-предпринимателей предусмотрен как один из ключевых компонентов.

Новая система «prefiling» предусматривает автоматическую подготовку декларации по упрощённому налогу для плательщиков, основываясь на информации, содержащейся в базе данных, с последующим её подтверждением самим налогоплательщиком. Плательщики могут удобно пользоваться этой услугой через свои электронные кабинеты.

Система предварительного заполнения деклараций предоставляет ряд преимуществ как для налогоплательщиков, так и для налогового администрирования. Она снижает административную нагрузку, экономит время налогоплательщиков, повышает точность данных и упрощает процесс отчётности.

Кроме того, система способствует более оперативной и точной подготовке деклараций, устранению ошибок за счёт предварительной проверки данных, снижению количества несоответствий, направляемых налогоплательщикам, и сокращению необходимости дополнительных переписок. В целом, система «prefiling» направлена на повышение качества и эффективности налоговой отчётности, совершенствование налогового администрирования и значительное сокращение административной нагрузки на налогоплательщиков.

Внедрение услуги предварительного заполнения декларации по упрощённому налогу является продолжением проводимых реформ по подготовке налоговых деклараций - в ближайшем будущем Государственная налоговая служба планирует запуск системы предварительного заполнения и для других видов деклараций.