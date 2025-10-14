В Баку назвали причину переноса визита председателя ОБСЕ в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Стала известна причина переноса визита действующего председателя ОБСЕ в Азербайджан.

Как сообщил АПА глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, визит действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен в регион должен был начаться с Азербайджана.

«Визит был запланирован на 13 октября. Однако в связи с приглашением Президента Ильхама Алиева на Саммит мира по Ближнему Востоку и участием возглавляемой им делегации в этом саммите визит был перенесен.

В настоящее время ведётся работа над согласованием новой даты визита министра иностранных дел Финляндии в Азербайджан», — подчеркнул А.Гаджизаде.

Отметим, сегодня действующий председатель ОБСЕ Э.Валтонен встретилась в Иреване с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Также планируется ее поездка в Грузию.

