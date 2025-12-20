В Баку прошла встреча Али Асадова с главой МИД Черногории

В Баку состоялась встреча премьер-министра Азербайджана Али Асадова с вице-премьером, министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Кабинета министров, в ходе встречи была подчеркнута взаимная поддержка, оказываемая двумя странами в рамках международных организаций.

Также обсуждены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической сфере, поощрении инвестиций, энергетике, гуманитарной сфере, туризме и других областях.