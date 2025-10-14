В Азербайджане вводятся ограничения в связи с пассажироперевозками на такси

Кабинет министров Азербайджана принял решение об ограничении количества дополнительных разрешений на пассажироперевозки легковыми автомобилями такси, пишет Report, ссылаясь на соответствующее решение, подписанное премьер-министром Али Асадовым.

Согласно решению, количество дополнительных разрешений на пассажироперевозки легковыми автомобилями такси по каждой административно-территориальной единице города Баку ограничивается 25 000.

Министерство цифрового развития и транспорта должно представлять в Кабинет министров свои предложения относительно предельного количества дополнительных разрешений на перевозку пассажиров легковыми такси до 1 августа каждого календарного года.

Решение вступает в силу с 1 ноября и действует до даты определения нового предельного количества указанных разрешений.