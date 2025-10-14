В Баку созданы новые парковочные зоны - СПИСОК АДРЕСОВ
Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) продолжает работу по созданию парковочных зон.
Адреса новых платных парковок:
- проспекты Гусейна Джавида и Ататюрка;
- улицы - 2-я Фонтанная улица, 1-я Яшыл Ада, Сейида Джафара Пишевари, Ландау, Гасан бека Зардаби, Наджаф бека Везирова, Агададаша Гурбанова, братьев Мардановых, Диляры Гадирбековой и Адиля Мамедова.
В ближайшее время платные парковочные зоны откроются по следующим адресам:
- улицы Дадаша Буниятзаде, Йени Ясамал, Мохаммеда Хиябани, Бахруза Нуриева, Ширина Мирзоева, Мехсети Гянджеви, Мехди Аббасова, Бекира Чобанзаде и Эдхема Оруджалиева.
А по этим адресам уже созданы бесплатные парковочные места:
- улицы Иззата Набиева, Шовгияра Абдуллаева, Халила Рзы Улутюрка и Алескера Гаибова.