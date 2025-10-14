 В Баку созданы новые парковочные зоны - СПИСОК АДРЕСОВ | 1news.az | Новости
Общество

В Баку созданы новые парковочные зоны - СПИСОК АДРЕСОВ

Феликс Вишневецкий10:35 - Сегодня
В Баку созданы новые парковочные зоны - СПИСОК АДРЕСОВ

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) продолжает работу по созданию парковочных зон.

Адреса новых платных парковок:

- проспекты Гусейна Джавида и Ататюрка;

- улицы - 2-я Фонтанная улица, 1-я Яшыл Ада, Сейида Джафара Пишевари, Ландау, Гасан бека Зардаби, Наджаф бека Везирова, Агададаша Гурбанова, братьев Мардановых, Диляры Гадирбековой и Адиля Мамедова.

В ближайшее время платные парковочные зоны откроются по следующим адресам:

- улицы Дадаша Буниятзаде, Йени Ясамал, Мохаммеда Хиябани, Бахруза Нуриева, Ширина Мирзоева, Мехсети Гянджеви, Мехди Аббасова, Бекира Чобанзаде и Эдхема Оруджалиева.

А по этим адресам уже созданы бесплатные парковочные места:

- улицы Иззата Набиева, Шовгияра Абдуллаева, Халила Рзы Улутюрка и Алескера Гаибова.

