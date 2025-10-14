Состоялось торжественное открытие Дней культуры Туркменистана - ФОТО

При поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики в стране проходят Дни культуры Туркменистана.

13 октября в Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие Дней культуры Туркменистана – на мероприятии присутствовали министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли, заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов, официальные лица, депутаты, представители дипломатического корпуса, деятели культуры двух стран и представители общественности.

Ведущие подчеркнули, что Азербайджан и Туркменистан связывают древняя история и общие культурно-духовные ценности. Было отмечено, что благодаря политике лидеров двух государств сотрудничество между братскими странами успешно развивается во всех сферах.

Затем сцена была предоставлена артистам из Туркменистана. Известные исполнители и творческие коллективы Туркменистана порадовали публику яркими музыкальными и танцевальными номерами, а также аутентичными ашугскими (бахши) мелодиями.

Особое внимание в программе было уделено творчеству выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, 140-летие которого в этом году отмечается на государственном уровне - его бессмертные произведения давно известны и любимы в странах Центральной Азии, включая Туркменистан.

Прошедший концерт стал символом дружбы и единства двух народов и был тепло принят зрителями.

Отметим, что насыщенная программа Дней культуры Туркменистана продолжится не только в столице, но и в городе Гянджа.

Фото предоставлены пресс-службой Министерства культуры АР